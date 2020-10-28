Путин заявил, что говорить о второй волне COVID-19 в России рано

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Речи о второй волне COVID-19 в России нет, сообщил на совещании с членами правительства Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что до некоторых регионов страны еще не дошла первая волна коронавируса.

"Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов", – отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что в условиях пандемии необходимо держать руку на пульсе, а также своевременно реагировать. По его словам, ситуация с инфекцией отслеживается, над данным вопросом работают специалисты, однако существует и немало нерешенных моментов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют России чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы. Он подчеркнул, что в стране придерживаются принципа, согласно которому на первом месте стоит жизнь и безопасность людей.