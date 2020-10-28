В Минздраве рассказали, когда необходимо сдавать тест на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева посоветовала не сдавать слишком часто тесты на коронавирус "ради собственного спокойствия".
"Тест нужно делать, если это целесообразно. Например, если человек из отпуска вернулся, если он работал всю неделю и общался с людьми, а потом едет в гости к пожилым родственникам. Бесконечно сдавать тесты не особо имеет смысл", – объяснила гериатр.
В свою очередь врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 заявила, что частая и "бессмысленная" сдача тестов на коронавирус может привести к неприятным последствиям.
"Сдавая тест на COVID-19, не имея проблем и какой-либо клинической картины, мы просто бессмысленно и необоснованно загружаем наших медиков и лаборатории, а это ни к чему хорошему не приведет. Мы должны, наоборот, их разгружать, чтобы они уделяли все внимание реальным больным. А у нас здоровые люди из-за страха болезни или чего-то еще начинают панику сеять – этого делать не надо совершенно точно", – заявила терапевт.
Ольга Ткачева отметила, что в вопросе сдачи тестов каждый человек должен выработать свою собственную систему, чтобы понимать, когда в этом есть реальная нужда, а когда причиной обращения к врачу становится стресс. При этом она объяснила, в каких случаях сдать анализы на коронавирус просто необходимо.
"Если появились признаки вирусной инфекции – температура, кашель, резкая слабость, какие-то другие явления, которые обычно появляются при гриппе и ОРВИ. Когда есть такая клиника, в нынешнее время нужно сделать тест, потому что очень трудно угадать, что на самом деле это за болезнь", – заключила Ткачева.
За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 1 563 976 заболевших. За весь период умерли 26 935 человек, выздоровел 1 171 301 человек.
Ранее в Роспотребнадзоре допустили введение дополнительных ограничений в России. По словам главы ведомства Анны Поповой, это случится, если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом.
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