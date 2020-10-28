В Москве количество тестов на COVID-19 выросло на 79% за два месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Объем ежедневного тестирования на коронавирус в Москве за последние два месяца вырос на 79%, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Ежедневный охват тестированием в Москве более чем в 4 раза превышает средний показатель тестирования по РФ. 25 октября он составил 687,9 на 100 тысяч населения, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что москвичи на дому получили более 82 тысяч бесплатных упаковок лекарств от COVID-19 с октября. Всего лекарства получили более 36 тысяч человек.

За последние сутки в столице подтверждено 3 670 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 1 202 пациента.

Среди выявленных новых заболевших около 45,2% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 31,9%.