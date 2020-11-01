В России выявили 18 665 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за последние сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

Без клинических проявлений зафиксировано 4 640 случаев (24,9%).

В Москве при этом выявили 5 261 случай, в Санкт-Петербурге – 896 случаев, в Московской области – 545, в Нижегородской области – 394, в Архангельской области – 365, в Ростовской области –314, в Воронежской области – 299, в Красноярском крае – 296, в Свердловской области – 275, в Иркутской области – 238.

Суммарно в стране зарегистрирован 1 636 781 случай коронавируса во всех регионах.

Наименьшие темпы прироста за сутки заболевших выявлены в Чеченской Республике, республиках Татарстан и Дагестан, а также в Московской области, Чувашской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе.

За последние сутки подтверждено 245 летальных случаев, всего в России за время пандемии умерло 28 235 человек.

Выздоровевших за сутки – 10 259 человек, за все время – 1 225 673.

Ранее специалист рассказал, что во всех регионах пик придется на разный период. Это обусловлено отличием по времени начала заболеваемости. При этом на пике число новых случаев COVID-19 в сутки будет составлять порядка 20 тысяч. Показатели напрямую зависят от сознательности граждан и соблюдения ими профилактических мер.

Также сообщалось, что люди в очках в пять раз реже заражаются коронавирусом. Эта тенденция лучше всего прослеживается в Китае, так как в этой стране менее популярны контактные линзы и многие граждане носят очки.

