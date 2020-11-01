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Общество

04:32

Назван фактор, в пять раз снижающий риск заражения COVID-19

общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Стал известен фактор, который в пять раз снижает риск заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Его назвал доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью "Российской газете".

По данным ученого, люди в очках в пять раз реже заражаются коронавирусом. Эта тенденция лучше всего прослеживается в Китае, так как в этой стране менее популярны контактные линзы и многие граждане носят очки.

"Пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки", – пояснил Нетесов.

Он напомнил, что коронавирус чаще всего распространяется через нос и слизистую глаза. Специалист попросил граждан заботиться о своем здоровье и носить средства индивидуальной защиты.

Ранее ученые назвали основной источник распространения COVID-19. Группа специалистов из США сделала вывод, что коронавирус легче всего размножается во рту.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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