Эксперт назвал сроки достижения пика заболеваемости COVID-19 в РФ

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал сроки достижения пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Об этом пишет ТАСС.

По информации от эксперта, во всех регионах пик придется на разный период. Это обусловлено отличием по времени начала заболеваемости.

"Ориентировочно это будет первая декада – середина ноября. Более точный прогноз давать сложно", – заявил Горелов.

Как отметил специалист, развитие эпидемического процесса зависит от целого ряда факторов. В их числе – климатические и социальные.

Горелов выразил мнение, что на пике число новых случаев COVID-19 в сутки будет составлять порядка 20 тысяч. При этом показатели напрямую зависят от сознательности граждан и соблюдения ими профилактических мер.

Специалист посоветовал не бояться статистики по новым выявленным случаям коронавируса. Гражданам стоит осознавать сложность ситуации и придерживаться мер предосторожности, заключил Горелов.

Ранее врач рассказал о сроках потери гуморального иммунитета у переболевших COVID-19. Специалист отметил высокие риски повторного заражения коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 18 283 новых случая коронавируса. В 4 072 случаях отсутствовали клинические проявления, отмечали в Оперштабе.