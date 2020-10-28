В Минздраве рассказали, как не впасть в панику из-за положительного теста на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Главный внештатный психолог Минздрава России Юрий Зинченко в беседе с Москвой 24 призвал россиян не паниковать при получении положительного теста на коронавирус.
"Сейчас коронавирус уже не так страшен именно потому, что способы его лечения уже известны и успешно применяются в нашей стране. А это значит, что наша задача сильно упростилась и требует лишь соблюдения всех необходимых мер и действий, которые позволят квалифицированным специалистам оказать нам своевременную медицинскую помощь и привести к скорейшему выздоровлению", – заявил Зинченко.
Специалист настоятельно рекомендует при получении положительного теста на COVID-19 не впадать в панику и не накручивать себя: такое эмоциональное состояние может не только помешать борьбе с инфекцией, но и навредить психическому здоровью.
Поэтому Зинченко рекомендует при выявлении заболевания в первую очередь обратиться к врачам, а затем окружить себя информацией из проверенных источников.
Для того чтобы такая профилактика паники была еще более эффективной, Зинченко рекомендует продумывать план действий и ознакомиться с инструкциями Минздрава еще до постановки диагноза. "Это необходимо и для того, чтобы в случае возникновения необходимости мы уже были готовы действовать рационально, четко и эффективно", – пояснил специалист.
Вторым важным фактором душевного спокойствия при заболевании коронавирусом психолог называет качественную поддержку родных и близких.
"Если мы чувствуем, что самостоятельно не справляемся с собственными эмоциями, у нас должен быть определен круг тех родных и близких, чья помощь и поддержка поможет нам перейти из иррационального отношения к ситуации к рациональному и начать действовать адекватно ситуации", – отметил Зинченко.
Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева посоветовала не испытывать коронавирус на собственном опыте. "Переболеть – не лучше, потому что болезнь может быть тяжелая и опасная. Лучше дождаться и не болеть до того периода, когда наступит массовая вакцинация", – заявила врач.
С 28 октября в России усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор вводит всеобщий масочный режим, а также рекомендует региональным властям запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе в ночное время.
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