В Минздраве развеяли миф о том, что лучше побыстрее переболеть коронавирусом

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Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева посоветовала дождаться массовой вакцинации, а не испытывать коронавирус на собственном опыте.

Врач раскритиковала мнение о том, что лучше быстрее перенести COVID-19 ради собственного успокоения, чем "ждать и бояться". "Переболеть – не лучше, потому что болезнь может быть тяжелая и опасная. Лучше дождаться и не болеть до того периода, когда наступит массовая вакцинация", – заявила гериатр.

Она также напомнила о распространенных осложнениях.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава РФ Цитокиновый шторм, который характеризуется поражением многих органов и систем, это могут быть поражения печени и почек, тромбозы, инфаркты, инсульты, тромбоэмболия – осложнения могут быть самые тяжелые, поэтому не стоит пробовать на себе этот вирус и надеяться на легкую форму.

"От тяжелого течения болезни не застрахован никто, даже абсолютно здоровые люди, без хронических заболеваний. Поэтому не стоит пренебрегать противоэпидемическими мерами и средствами защиты", – заключила гериатр.

Ранее эксперт рассказал о существовании определенной группы людей, которая не заболевает коронавирусом.

"Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так", – высказался директор "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера" Арег Тотолян.

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни.

Ученые предположили, что бессимптомное заболевание коронавирусом может быть связано с эффективной работой иммунитета или с таким феноменом, как толерантность организма к болезням.