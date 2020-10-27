Эксперт рассказал об особых людях, не заболевающих COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В мире существует определенная группа людей, которая не заболевает коронавирусом. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Заявление он сделал во время сессии "Пандемия COVID-19: вызов современной науке" форума "Здоровое общество – 2020".
Специалист отметил, что представители данной категории людей могут неоднократно контактировать с вирусом, однако не заражаться им.
"Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так", – высказался Тотолян.
При этом он подчеркнул, что такая особенность не связана с соблюдением людьми всех мер предосторожности.
Ранее ученые сообщили, что бессимптомное заболевание коронавирусом может быть связано с эффективной работой иммунитета. Однако другие считают, что это связано с таким феноменом, как толерантность организма к болезням.
При нем, по словам специалистов, иммунная система воспринимает чужой антиген как собственный и не пытается отторгнуть его. Поэтому у человека не возникают симптомы, организм не борется с болезнью.
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