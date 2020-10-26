Глава ВОЗ призвал мировое сообщество не сдаваться в борьбе с коронавирусом

21:11
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество не должно опускать руки в борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на все большее распространение инфекции, сообщает ТАСС.
Гебрейесус напомнил, что на минувшей неделе было зарегистрировано самое большое число заразившихся за все время пандемии и "многие страны в Северном полушарии сталкиваются с вызывающим обеспокоенность ростом (числа) заболевших и помещенных в больницы".
Он отметил, что усталость от COVID-19 является реальной, поскольку работа из дома, удаленное обучение детей, невозможность встретиться с друзьями и семьей – это тяжело.
"Но мы не можем сдаться, мы не должны сдаваться", – подчеркнул глава ВОЗ.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 43 миллионов человек, свыше 1,15 миллиона скончались.
В России за последние сутки подтвердили 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них выявлено активно 4 803 (27,7%) случая, у которых отсутствовали клинические проявления. Всего в РФ зарегистрировано 1 531 224 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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