В ГД призвали не использовать пугающую социальную рекламу в борьбе с COVID-19

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил запретить антикоронавирусную рекламу с изображением надгробий. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По мнению парламентария, такие плакаты могут приносить больше вреда, чем пользы.
"Есть же хорошие намерения, но глупо выполненные. Я считаю, что социальная реклама должна быть, но пугать людей и вызывать излишнюю тревогу точно не надо", – заявил Вострецов.
Депутат призвал не только запретить пугающую социальную рекламу, но и наказать тех, кто распространял изображения с надгробиями. По его мнению, следует предупреждать людей, в том числе указать на штрафы на нарушения мер по борьбе с коронавирусом.
Вострецов также раскритиковал изображения поражения органов на упаковках сигарет.
"Также на табаке вот эту гадость рисуют, это тоже перебор. А какое ваше "свинячье дело"? Это право человека. Написать нужно, что табак вредит, да", – заявил парламентарий.
Как отметил депутат, сигареты не запрещены законом.
В Благовещенске ранее появились плакаты с призывами носить маску, причем на них были изображены поминальная кутья и могильные надгробия. В городской администрации подтвердили, что реклама была согласована в мэрии.
Специалист оценил рекламу с могильными плитами
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