В ГД призвали не использовать пугающую социальную рекламу в борьбе с COVID-19

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил запретить антикоронавирусную рекламу с изображением надгробий. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По мнению парламентария, такие плакаты могут приносить больше вреда, чем пользы.

"Есть же хорошие намерения, но глупо выполненные. Я считаю, что социальная реклама должна быть, но пугать людей и вызывать излишнюю тревогу точно не надо", – заявил Вострецов.

Депутат призвал не только запретить пугающую социальную рекламу, но и наказать тех, кто распространял изображения с надгробиями. По его мнению, следует предупреждать людей, в том числе указать на штрафы на нарушения мер по борьбе с коронавирусом.

Вострецов также раскритиковал изображения поражения органов на упаковках сигарет.

"Также на табаке вот эту гадость рисуют, это тоже перебор. А какое ваше "свинячье дело"? Это право человека. Написать нужно, что табак вредит, да", – заявил парламентарий.

Как отметил депутат, сигареты не запрещены законом.

В Благовещенске ранее появились плакаты с призывами носить маску, причем на них были изображены поминальная кутья и могильные надгробия. В городской администрации подтвердили, что реклама была согласована в мэрии.

