В Благовещенске появились плакаты с призывами носить маски с кутьей и надгробиями

В Благовещенске появились плакаты с изображением могильных плит
В Благовещенске появились плакаты с призывами носить маску с поминальной кутьей и могильными надгробиями. Фотографии с ними появились в социальных сетях.
На плакате написано: "Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья". Также имеются изображения надгробий, на фоне которых написано: "Выбор за тобой". Так на плакатах призывают к соблюдению социальной дистанции.
Пресс-служба администрации Благовещенская рассказала РИА Новости, что решение о размещении данной рекламы было согласовано на уровне мэра города. С идеей разместить такие плакаты обратился арендатор рекламных носителей.
"Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная", – подчеркнули в пресс-службе.
В управлении Федеральной антимонопольной службы по Амурской области заявили, что жалобы на эти плакаты не поступали. В ведомстве отметили, что готовы разобраться в ситуации, если по поводу рекламы будут соответствующие обращения граждан.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал сократить контакты до массовой вакцинации от коронавируса. Кроме того, представитель ведомства напомнил о важности соблюдения правил санитарной безопасности, в частности ношения масок.
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