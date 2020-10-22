В Благовещенске появились плакаты с призывами носить маски с кутьей и надгробиями

В Благовещенске появились плакаты с изображением могильных плит

В Благовещенске появились плакаты с призывами носить маску с поминальной кутьей и могильными надгробиями. Фотографии с ними появились в социальных сетях.

На плакате написано: "Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья". Также имеются изображения надгробий, на фоне которых написано: "Выбор за тобой". Так на плакатах призывают к соблюдению социальной дистанции.

Пресс-служба администрации Благовещенская рассказала РИА Новости, что решение о размещении данной рекламы было согласовано на уровне мэра города. С идеей разместить такие плакаты обратился арендатор рекламных носителей.

"Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная", – подчеркнули в пресс-службе.

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Амурской области заявили, что жалобы на эти плакаты не поступали. В ведомстве отметили, что готовы разобраться в ситуации, если по поводу рекламы будут соответствующие обращения граждан.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал сократить контакты до массовой вакцинации от коронавируса. Кроме того, представитель ведомства напомнил о важности соблюдения правил санитарной безопасности, в частности ношения масок.