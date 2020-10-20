Глава Минздрава призвал ограничить контакты до вакцинации от коронавируса

12:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал ограничить контакты до массовой вакцинации от коронавируса.
"Так просто профилактировать [коронавирус], так просто вы можете избежать определенных проблем со здоровьем, дистанцировавшись, ограничив сейчас, в этот период визиты", – заявил Мурашко на Московском международном форуме инновационного развития – 2020.
Он отметил важность соблюдения правил санитарной безопасности. Также Мурашко напомнил о необходимости ношения маски.
"На мой взгляд, сегодня большая надежда в <...> медицинской маске и определенных правилах поведения наших граждан", – подчеркнул Мурашко.
Он добавил, что необходимо обеспечить всеобщую доступность вакцины от коронавируса. Однако, по словам Мурашко, для этого "нам нужно выиграть время".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что остановить распространение коронавируса возможно лишь при соблюдении всех мер предосторожностей. Она отметила, что при безответственном отношении к правилам санитарной безопасности Россия может "и порог переступить".
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