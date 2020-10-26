Гинцбург объяснил снижение антител к COVID-19 после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Снижение уровня антител через два-три месяца после вакцинации против коронавирусной инфекции является нормальным. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что количество антител может опуститься почти до нулевого уровня.
"Понижение уровня антител после вакцинации через 2–3 месяца – это совершенно нормальное явление, которое не должно беспокоить тех, кто вакцинировался", – уточнил Гинцбург.
По словам эпидемиолога, благодаря сформированному клеточному иммунитету после вакцинации будет обеспечен повторный синтез антител.
За последние сутки в России выявили 17 347 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксировали 5 224 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 715, в Московской области – 499.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в августе 2020 года в России. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний. Помимо него, в стране зарегистрировали вакцину "ЭпиВакКорона".
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