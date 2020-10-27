ВОЗ оценила эффективность закрытия школ в борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала закрытие школ в период пандемии коронавируса малоэффективной мерой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать", – заявил региональный директор европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, из-за закрытия образовательных учреждений под ударом оказываются дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

В Европе на данный момент меры по борьбе с коронавирусом зачастую подразумевают и закрытие школ. Так, образовательные учреждения не работают в Чехии уже с 5 октября. Также закрыты школы в одном из регионов Германии.

В столице РФ Москве с 19 октября ученики 1–5-х классов вернулись после каникул в школы, а старшеклассники 6–11-х классов перешли на дистанционный формат учебы. Несмотря на такое компромиссное решение, в ЛДПР призвали полностью ограничить работу учреждений.

