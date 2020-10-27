В ЛДПР предложили отменить школьные занятия на месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил на месяц отменить школьные занятия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что сейчас нужны более радикальные меры: на ближайший месяц отменить любые занятия в школах", – заявил парламентарий.

По мнению депутата, в зоне риска находятся бабушки и дедушки младшеклассников. Он отметил, что, отводя детей в школу, представители старшего поколения подвергают себя опасности заражения COVID-19.

С 19 октября в Москве ученики 1–5-х классов вернулись после каникул в школы, а старшеклассники 6–11-х классов на ближайшие две недели перешли на дистанционный формат обучения. Такое решение принял Сергей Собянин в связи с распространением коронавирусной инфекции.

