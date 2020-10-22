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Общество

16:14

Эксперт РАН: МЭШ показала себя как практически работающий инструмент

образование технологии общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Александр Уваров считает, что изменения в работе школ, которые возникли из-за второй волны коронавируса, привлекли внимание к использованию интернета для учебы, сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, использование цифровых технологий стало единственным выходом для проведения занятий в условиях самоизоляции. Но по мнению Уварова, воспроизвести в режиме онлайн занятия, которые учитель ведет в классе не удалось. Специалист считает, что причина заключается в отсутствии специально организованной цифровой образовательной среды, которая была бы привычна для учеников и учителей.

"В этом вопросе столичное образование имеет преимущество над регионами. Практически работающим инструментом показала себя цифровая среда "Московская электронная школа", введенная еще пять лет назад", – отметил он.

Из-за того, что к началу карантина многие столичные учителя и ученики были знакомы с данной системой, переход на дистанционное обучение прошел более гладко, считает эксперт. Также в МЭШ уже был накоплен багаж учебных материалов и разработок.

Уваров полагает, что следующим шагом в развитии "Московской электронной школы" будет превращение ее в цифровую среду персонализированной организации учения и обучения.

Ранее директор Центра EdCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов отметил, что уникальность МЭШ заключается в разнообразии цифрового контента по школьной программе. Он считает, что в других сервисах мало или вовсе не имеется функций дополнительного образования, которые были бы хорошими тренажерами для саморазвития ребенка.

Учителя столицы 21 октября провели 150 тысяч уроков в "Московской электронной школе". Это составляет 93% от общего числа всех занятий.

Около 6 тыс видеоуроков от столичных учителей появилось в библиотеке МЭШ

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