Эксперт: МЭШ готова лучше систем других стран к переходу в онлайн

14:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сбой при запуске "Московской электронной школы" не является чем-то необычным, это нормально при кратном росте нагрузок на систему, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора школы математики и программирования для детей "Алгоритмика" Андрей Лобанов.
Он отметил готовность систем к переходу на онлайн-формат обучения. По словам эксперта, происходившие сбои являются нормальным явлением, когда нагрузка на систему многократно увеличивается.
"Вы видели кейсы, где сразу было идеально и где пользователи с первого дня привыкали к абсолютно новым для себя условиям? <...> Онлайн в 100 раз лучше, чем ковидный офлайн. И да, могут быть огрехи при старте, но, увы, так бывает при кратном росте нагрузок", – подчеркнул Лобанов.
Он отметил, что российские государственные системы были лучше готовы к переходу на дистанционное обучение, чем аналогичные системы в других странах мира. Лобанов отдельно выделил в этом плане "Московскую электронную школу". Эксперт подчеркнул, что образовательные процессы после пандемии коронавируса уже не будут прежними.
"Количество пользователей, знакомых с онлайном, сильно выросло, ученики, родители, учителя освоили новые инструменты и теперь будут более активно их использовать", – сказал Лобанов.
Он отметил, что верит в положительный эффект цифровых образовательных технологий в системе образования. По мнению Лобанова, они сделают обучение интерактивным и вовлекающим, а также добавят новые подходы. Эксперт подчеркнул, что цифровые технологии также снимут нагрузку с учителей и повысят прозрачность образовательного процесса.
Ранее сообщалось, что в "Московской электронной школе" за 20 октября прошло свыше 3 миллионов сессий онлайн-уроков. Отмечалось, что в работе сервиса были зафиксированы небольшие сбои, однако они были оперативно устранены.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: