Эксперт: МЭШ готова лучше систем других стран к переходу в онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сбой при запуске "Московской электронной школы" не является чем-то необычным, это нормально при кратном росте нагрузок на систему, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора школы математики и программирования для детей "Алгоритмика" Андрей Лобанов.

Он отметил готовность систем к переходу на онлайн-формат обучения. По словам эксперта, происходившие сбои являются нормальным явлением, когда нагрузка на систему многократно увеличивается.

"Вы видели кейсы, где сразу было идеально и где пользователи с первого дня привыкали к абсолютно новым для себя условиям? <...> Онлайн в 100 раз лучше, чем ковидный офлайн. И да, могут быть огрехи при старте, но, увы, так бывает при кратном росте нагрузок", – подчеркнул Лобанов.

Он отметил, что российские государственные системы были лучше готовы к переходу на дистанционное обучение, чем аналогичные системы в других странах мира. Лобанов отдельно выделил в этом плане "Московскую электронную школу". Эксперт подчеркнул, что образовательные процессы после пандемии коронавируса уже не будут прежними.

"Количество пользователей, знакомых с онлайном, сильно выросло, ученики, родители, учителя освоили новые инструменты и теперь будут более активно их использовать", – сказал Лобанов.

Он отметил, что верит в положительный эффект цифровых образовательных технологий в системе образования. По мнению Лобанова, они сделают обучение интерактивным и вовлекающим, а также добавят новые подходы. Эксперт подчеркнул, что цифровые технологии также снимут нагрузку с учителей и повысят прозрачность образовательного процесса.

Ранее сообщалось, что в "Московской электронной школе" за 20 октября прошло свыше 3 миллионов сессий онлайн-уроков. Отмечалось, что в работе сервиса были зафиксированы небольшие сбои, однако они были оперативно устранены.