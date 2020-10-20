Эксперт: работы по улучшению "Московской электронной школы" ведутся круглосуточно

15:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проанализированы и устранены причины неполадок, которые произошли 19 октября на платформе "Московская электронная школа" (МЭШ). Об этом сообщил замруководителя департамента информационных технологий Владимир Макаров.
"В МЭШ одномоментно подключаются к урокам более 600 тысяч пользователей – это беспрецедентная нагрузка. Вчера мы смогли диагностировать проблему и приняли все необходимые меры, чтобы стабилизировать работу системы дистанционного обучения", – приводит слова Макарова Агентство "Москва".
По его словам, на данный момент платформа работает без сбоев, процесс обучения не прерывается.
Эксперт уточнил, что сейчас в круглосуточном режиме ведутся работы по адаптации МЭШ к резко увеличившемуся числу пользователей.
О работе платформы после произошедшего накануне сбоя рассказала мама учеников школы № 2005 Татьяна Сизова. По ее словам, 19 октября произошел сбой в работе платформы, но школьникам удалось успешно подключиться к дистанционному уроку и ЭЖД. По ее словам, ученики заранее имели код доступа и пароль для входа в резервный канал на случай технических сбоев.
Утром 19 октября в работе МЭШ произошел сбой, но он не помешал началу уроков, сообщили в пресс-службе департамента образования столицы. Отмечалось, что ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. Как заявили в департаменте, для первого урока преподаватели воспользовались резервными вариантами подключений.
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