Власти Москвы заявили, что сбой в работе платформы для онлайн-учебы не помешал урокам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сбой в работе платформы "Московская электронная школа" (МЭШ) утром 19 октября не помешал началу уроков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования столицы.

"Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ. Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов", – объяснили в ведомстве.

Как заявили в департаменте, для первого урока преподаватели воспользовались резервными вариантами подключений. Сейчас уроки продолжаются в обычном режиме, неисправности устранены.

С 19 октября в Москве на дистанционное обучение перешли ученики 6–11-х классов. Такой вариант работы сохранится на протяжении ближайших двух недель. При этом ученики 1–5-х классов по-прежнему находятся на очном обучении.

