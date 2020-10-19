В России предложили ввести стандарт проведения дистанционного урока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Институт прогрессивного образования предложил ввести в России стандарт проведения дистанционного урока, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя руководителя Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Представители института отметили, что данный вопрос стал актуальным в связи с пандемией коронавируса. Школы переходили на дистанционное обучение, однако данный процесс не был достаточно организован.

В связи с этим в институте предложили ввести единый стандарт. В него входит минимизация объема домашнего задания до часа (для начальных классов), до двух (для средних) и до трех часов (для старших классов). Также в рамках инициативы предлагается разделить дисциплины на обязательные и рекомендательные с точки зрения выполнения домашнего задания.

Кроме того, предлагается официально запретить исключительно самостоятельное изучение дисциплины. В институте отметили, что такая практика применялась во время перехода на онлайн-формат обучения во время пандемии коронавируса.

Ранее Кравцов заявил, что в ведомстве не рассматривают перевод школ на дистанционный формат. Он отметил, что традиционная форма обучения важна для системы образования.

В то же время в Подмосковье наиболее сложные с точки зрения эпидемиологической ситуации школы переведут на дистанционное обучение. В Москве ученики 6–11-х классов переходят на онлайн-формат с 19 октября до 1 ноября. Столичные власти призвали их ограничить контакты с другими людьми в данный период.