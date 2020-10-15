13:28
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки школ и поставщиков еды в них, сообщает ТАСС.
Уточняется, что доклад по результатам необходимо предоставить до 15 ноября, далее – ежеквартально.
В Минпросвещения заявили, что число российских школ на карантине по коронавирусу увеличилось до 115. Они расположены в 41 регионе.
За последние сутки ушли на карантин 18 школ, при этом к прежнему режиму работы вернулись 6 образовательных учреждений. На карантине находятся 0,86% классов в школах РФ.
Ранее запредседателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей школьного возраста в стране снизилась. Среди школьников в возрасте 7 до 15 лет идет снижение на 5,7%, а среди детей 16–18 лет – на 15,9%.
Первый замглавы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что эпидемиологическая обстановка в российских школах находится под контролем.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. А ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.
Москвичам рассказали, кто из школьников вернется за парты после каникул
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