Минпросвещения рассказало о ситуации с заболеваемостью в школах

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Эпидемиологическая обстановка в российских школах находится под контролем, сообщил первый замглавы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко.

Он отметил, что численность закрывающихся на карантин образовательных учреждения, а также выходящих из него имеет стабильный характер.

"Мы видим управляемую ситуацию", – подчеркнул Глушко в эфире Первого канала.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом среди школьников. Она заявила, что среди возрастной категории от 7 до 15 лет снижение наблюдается на 5,7%, от 16 до 18 лет – на 15,9%.