Эксперты прокомментировали перевод на дистанционку старшеклассников в Москве

Мэр Москвы рассказал о режиме работы столичных школ после каникул. С 19 октября за парты вернутся учащиеся 1–5-х классов, а старшеклассники продолжат обучение в дистанционном формате. Разбираемся, что еще изменится для школьников и почему возникла необходимость перевести часть ребят на учебу на дому.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возвращение к дистанционке

С 19 октября ученики 1–5-х классов возвращаются в школы, а старшеклассники – 6–11-е классы – перейдут на дистанционный формат в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы объяснил, что учащиеся старших классов более подвержены риску заражения коронавирусом: на их долю приходится две трети заболевших детей. Собянин также отметил, что ребятам младшего возраста труднее адаптироваться к дистанционному обучению, поэтому им следует продолжить занятия в очном формате. Транспортные карты школьников 1–5-х классов с 19 октября будут разблокированы.





Сергей Собянин мэр Москвы Принимая это решение, мы существенно уменьшаем эпидемио­логическую нагрузку на школы. Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах.

По этой же причине учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации (находящиеся в ведении правительства Москвы) не будут работать с 19 октября по 1 ноября.

Кроме того, через 2–3 недели в школах внедрят новый формат преподавания – тьюторство. Проведением уроков займутся студенты и выпускники педагогических вузов, а опытные учителя будут им помогать и контролировать процесс обучения. Это необходимо, чтобы обезопасить учителей старших возрастов и педагогов с хроническими заболеваниями от возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Учеников 6–11-х классов в Москве переведут на дистанционное обучение

В столице с 9 октября до окончания школьных каникул приостановлен льготный проезд для учащихся в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, перенесут на более поздний срок. Также должны оставаться дома и горожане старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Их транспортные карты заблокированы до 28 октября. А столичных работодателей обязали с 5 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников и предоставить списки работающих дистанционно.

В России за последние сутки зарегистрирован 14 231 новый случай коронавирусной инфекции, на Москву пришлось 4 573 больных COVID-19. На данный момент карантинные меры из-за коронавируса введены в 103 школах в 36 регионах страны. При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анна Поповой, почти во всех регионах России учиться в школах безопасно в очном формате.

"Много общаются и собираются у школы"

Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко пояснил Москве 24, что возвращение на дистанционное обучение старшеклассников обусловлено тем, что подростки – наиболее активная часть школьников, которая, ко всему прочему, больше подвержена рискам заражения.

"Старшеклассники между собой много общаются, а потом еще собираются после школы где-нибудь. Все-таки дети из начальной школы все время под контролем родителей, они не участвуют в тусовках. В школе учителя тоже контролируют учеников младшего возраста. Поэтому среди них ниже заболеваемость и риски меньше", – пояснил вирусолог.





Александр Бутенко заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Если часть старшеклассников из школы на какое-то время удалить, то разрывается контакт между разными возрастными группами, то есть это полезно в плане безопасности.

Бутенко добавил, что также у школьников младшего возраста недостаточно навыков и способностей работать удаленно, используя интернет и компьютер для обучения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Старшеклассники владеют этим в совершенстве, они лучше воспринимают материал. А младшие школьники еще не до конца обучены, поэтому в образовании теряют очень много. Родители детей, как правило, активно заняты на работе, поэтому у них нет времени помогать в учебе", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Александр Бутенко заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Раньше считалось, что большая часть заразившихся – это люди старше 60 лет, а потом оказалось, что больше всего больных среди самого активного возраста – начиная от старшеклассников и заканчивая трудоспособным населением.

По словам председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, родители очень рады тому, что школьники младших классов выйдут учиться в школу, так как дистанционное обучение было для них непривычно.

"Если говорить про разделение на младших и старших, то, слава богу, что какая-то часть учеников будет ходить в школу, это радует. Мало кто из родителей способен вести детей, организовывать учебный процесс, рассказать, объяснить, если что-то непонятно", – пояснила она в беседе с Москвой 24.





Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Мы только в этом году все поняли ценность учителей, о которых все немного подзабыли. А выучить детей, кроме них, мало кто сможет.

При этом Леткова надеется, что в скором времени старшеклассники, особенно ученики выпускных классов, также вернутся за школьные парты, поскольку им нужно усиленно готовиться к экзаменам.