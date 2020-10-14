Учреждения допобразования и детские кружки не будут работать в Москве две недели

10:31
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
С 19 октября по 1 ноября 2020 года не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству столицы. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр города Сергей Собянин.
"Для сокращения количества контактов учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут", – говорится в сообщении.
Аналогичное решение власти столицы рекомендуют принять и негосударственным образовательным организациям.
Ранее Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. А ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.
Кроме того, согласно распоряжению мэра, горожане старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома. Собянин призвал горожан продержаться несколько месяцев до вакцинации, отметив, что в скором времени начнется производство массовой вакцины, которая снимет возникшие в стране проблемы.
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