Учреждения допобразования и детские кружки не будут работать в Москве две недели

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 19 октября по 1 ноября 2020 года не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству столицы. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр города Сергей Собянин.

"Для сокращения количества контактов учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут", – говорится в сообщении.

Аналогичное решение власти столицы рекомендуют принять и негосударственным образовательным организациям.

Ранее Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. А ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.

Кроме того, согласно распоряжению мэра, горожане старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома. Собянин призвал горожан продержаться несколько месяцев до вакцинации, отметив, что в скором времени начнется производство массовой вакцины, которая снимет возникшие в стране проблемы.