Путин отменил ежегодные декларации о доходах чиновников

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих отказ от ежегодного обязательного декларирования доходов государственных служащих и парламентариев. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, вместо этого вводится режим постоянного автоматизированного антикоррупционного мониторинга. Подавать декларации теперь необходимо только при возникновении конкретных поводов.

Поправки внесены в законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также в акты, определяющие статус различных категорий лиц и порядок прохождения госслужбы.

При этом обязательное представление сведений сохраняется при назначении на должность, трудоустройстве в определенные организации и при поступлении на государственную или муниципальную службу.

Кроме того, предоставлять декларацию потребуется при переводе сотрудника из одного ведомства в другое или при включении его в федеральный кадровый резерв и при совершении сделок на сумму, которая превышает совокупный доход за три года самого чиновника, его супруги и детей, не достигших совершеннолетия.

Также Путин подписал указ, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные компании по ТКО взаимодействовать с жильцами домов в мессенджере MAX. Порядок его работы установит Минстрой РФ.