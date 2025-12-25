Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Соответствующее заявление он сделал на открытии заседания Госсовета.

"2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ", – сказал глава государства.

Ранее президент отметил, что народы страны объединяют общие традиционные ценности. По его словам, власти поддерживают культуры и языки российских народов и продолжат делать все для укрепления их единства.

В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал закрепить в конституции страны национальную идею, которая должна основываться на традиционных ценностях.