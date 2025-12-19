Владимир Путин рассказал, что народы России объединяют общие традиционные ценности

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Народы России объединяют общие традиционные ценности, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он подчеркнул, что власти целенаправленно поддерживают культуры и языки российских народов и будут продолжать делать все для укрепления их единства.

Президент отметил, что народы России сплачиваются, когда страна сталкивается с различными испытаниями. По его словам, заметно единение людей в условиях специальной военной операции, и это правильно. И именно в ходе проведения СВО стало понятно и хорошо видно, что у российских народов есть общие ценности.

Ранее Путин заявлял, что провокаторы за границей активно пытаются разжечь рознь в России, используя разные факторы, включая международные. Своей целью они ставят подрыв единства страны. Причем в качестве инструмента используются любые поводы, будь то бытовые инциденты или миграционные вопросы, направленные на дестабилизацию обстановки и провокацию конфликтов.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

