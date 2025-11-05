Путин указал на попытки из-за рубежа пошатнуть единство в России

Фото: kremlin.ru

Провокаторы за границей активно пытаются разжечь рознь в России, используя разные факторы, включая международные. Об этом заявил Владимир Путин, призвав пресекать подобные попытки.

"Сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами", – заявил президент на совете по межнациональным отношениям.

Своей целью, по словам главы государства, они ставят подрыв единства страны. Причем в качестве инструмента используются любые поводы, будь то бытовые инциденты или миграционные вопросы, направленные на дестабилизацию обстановки и провокацию конфликтов.

Более того, провокаторы делают ставку на радикальные группировки, используя террористические методы, обратил внимание Путин.

"Мы должны делать все для того, чтобы укреплять нашу общность, наше единство, гражданскую и национальную, а значит, и государственную общероссийскую идентичность", – заявил он.

В завершение заседания президент поручил подготовить проект Стратегии национальной политики РФ до 2036 года. Он также поблагодарил участников за работу над предыдущей версией и попросил ускорить процесс разработки нового документа.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин отмечал, что национальная идея РФ должна основываться на традиционных ценностях, ее необходимо закрепить в конституции.

В число таких ценностей входят жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья и ряд других категорий, уточнял он.

При этом серьезными угрозами являются различные запрещенные организации. Они распространяют экстремистские взгляды и стремятся вовлечь в это молодых людей, добавлял Бастрыкин.

