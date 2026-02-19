Трамп дал Ирану максимум 15 дней для достижения сделки с США

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Белым домом. Об этом американский лидер сообщил во время беседы с журналистами.

"Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно", – добавил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что наращивают военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году. В последнее время Пентагон перебросил в регион дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 и F-22.

Также фиксируется передислокация самолетов управления и координации. В дополнение к этому, к берегам Ближнего Востока направляется еще одна авианосная ударная группа, несущая на борту палубную авиацию и самолеты радиоэлектронной борьбы.