Axios: вероятность столкновения США с Ираном оценивается в 90%

Вероятность столкновения США с Ираном оценивается в 90% – СМИ

Фото: 123RF.com/nau2018

Военная операция США против Ирана может начаться уже в ближайшие несколько недель с вероятностью 90%, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного советника американского лидера Дональда Трампа.

По версии СМИ, главе Белого дома начинает надоедать отсутствие прогресса в переговорах с Тегераном. При этом окружение американского лидера предостерегает его от развязывания войны. В это же время Израиль нацелен сменить режим в Иране, сообщают журналисты со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

Уточняется, что возможное прямое столкновение оказало бы огромное влияние на весь регион и имело бы серьезные последствия для оставшегося срока Трампа.

Ранее СМИ писали, что американские военнослужащие готовятся к затяжной военной кампании против Ирана в том случае, если лидер США отдаст приказ об атаке. При этом журналисты подчеркивали, что в этот раз Пентагону сложнее планировать операции на территории Ирана, чем летом прошлого года, когда были нанесены удары по иранским ядерным объектам.

В это же время Трамп заявлял, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение месяца. Он выражал готовность вести переговоры с Тегераном настолько долго, насколько это потребуется.

