Французский президент Эммануэль Макрон назвал свободу слова в Сети полной чушью. По его мнению, она не может существовать в интернете без прозрачных алгоритмов управления платформами. Слова главы государства приводит ТАСС.

"Свобода слова – это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту так называемую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой", – подчеркнул политик в ходе встречи со студентами во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели.

Макрон заявил о своей уверенности в том, что международным компаниям нужно обеспечить прозрачность алгоритмов рекомендаций записей на своих платформах, так как на каждой из них "алгоритмы являются предвзятыми". При этом политик указал, что не призывает регулировать алгоритмы, но считает верным, что каждый должен знать, как их создают, обучают и куда это приводит пользователя.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил европейские государства в тотальном контроле глобального интернета и массовых слежках за пользователями Сети. Он указывал, что ФРГ преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете, Великобритания сажает в тюрьму за твиты, а Франция ведет уголовные расследования против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность.

