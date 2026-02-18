Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 17:43

Политика

Макрон назвал свободу слова в Сети полной чушью

Фото: depositphotos/vverve

Французский президент Эммануэль Макрон назвал свободу слова в Сети полной чушью. По его мнению, она не может существовать в интернете без прозрачных алгоритмов управления платформами. Слова главы государства приводит ТАСС.

"Свобода слова – это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту так называемую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой", – подчеркнул политик в ходе встречи со студентами во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели.

Макрон заявил о своей уверенности в том, что международным компаниям нужно обеспечить прозрачность алгоритмов рекомендаций записей на своих платформах, так как на каждой из них "алгоритмы являются предвзятыми". При этом политик указал, что не призывает регулировать алгоритмы, но считает верным, что каждый должен знать, как их создают, обучают и куда это приводит пользователя.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил европейские государства в тотальном контроле глобального интернета и массовых слежках за пользователями Сети. Он указывал, что ФРГ преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете, Великобритания сажает в тюрьму за твиты, а Франция ведет уголовные расследования против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика