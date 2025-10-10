Павел Дуров в свой день рождения обвинил Европу в тотальном контроле интернета

Фото: ТАСС/AP/Tatan Syuflana

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего рождения, 10 октября, опубликовал пост, в котором обвинил европейские государства в тотальном контроле глобального интернета и массовых слежках за пользователями сети.

"Мне исполняется 41 год, но я не хочу праздновать. Нашему поколению осталось мало времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля", – написал Дуров.

Глава Telegram указал, что многие страны начали вводить дистопические меры в интернете: цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверки возраста в Австралии, массовое сканирование личных сообщений в странах Евросоюза.

"Германия преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи за их твиты. Франция ведет уголовные расследования против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность", – добавил Дуров.

По его словам, дистопический мир приближается быстро, и текущее поколение рискует остаться последним в истории, кто "имел свободы".

"Нам внушили ложь. Нас заставили поверить, что величайшая борьба нашего поколения – разрушить все, что оставили нам предки: традиции, приватность, суверенитет, свободный рынок и свободу слова", – подчеркнул сооснователь Telegram.

В конце августа 2024 года Дурова задержали во Франции. Ему было предъявлено обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для реализации незаконных транзакций. Позже его выпустили под залог, но оставили под судебным надзором.

При этом Дуров добился его смягчения. Если раньше ему было необходимо запрашивать специальное разрешение для выезда за пределы страны, так как ему нужно постоянно отмечаться в полицейском участке, то теперь создатель Telegram может покидать территорию государства на 14 дней без этого документа.