Le Monde: во Франции Дурову смягчили судебный контроль

Фото: vk.com/Павел Дуров

Власти Франции смягчили условия судебного надзора в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на решение следственной палаты апелляционного суда Парижа.

Если раньше основателю Telegram необходимо было запрашивать специальное разрешение для выезда за пределы Франции, так как ему нужно постоянно отмечаться в полицейском участке, то теперь с 10 июля Дуров сможет уезжать из страны на 14 дней без этого документа.

При этом, как указано в решении, данное смягчение затрагивает лишь поездки бизнесмена в Дубай, где живут его близкие и находится офис Telegram. В остальных случаях условия судебного надзора остаются неизменными.

Дурова задержали во Франции в конце августа прошлого года. Тогда ему было предъявлено обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для реализации незаконных транзакций.

Спустя время основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным надзором. Именно поэтому он не мог выезжать за пределы Франции.

В прокуратуре Парижа заявляли, что расследование по делу Дурова будет длиться не менее года, поэтому говорить о заключении мирового соглашения рано.

В марте Дуров сообщил, что улетел в Дубай после нескольких месяцев пребывания во Франции. Для этого французские власти приостанавливали судебный контроль в отношении основателя Telegram до 7 апреля.