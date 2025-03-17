ТАСС: судебный контроль в отношении Дурова во Франции приостановлен до 7 апреля

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Французские власти приостановили судебный контроль в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова до 7 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в прокуратуре страны.

Ранее Дуров подтвердил возвращение в Дубай после нескольких месяцев пребывания во Франции из-за расследования, связанного с деятельностью преступников на созданной им платформе.

Он также поблагодарил людей по всему миру, которые выражали свою поддержку.

Основателя Telegram задержали во Франции в конце августа 2024 года. Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее Дурова выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не мог покидать пределы Франции. При этом в прокуратуре Парижа рассказали, что дело основателя мессенджера не будет передано в суд еще минимум год. В ведомстве добавили, что говорить о заключении мирового соглашения тоже рано.

