Фото: телеграм-канал Du Rove's Channel

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые опубликовал фотографию со старшей дочерью. Снимок размещен в телеграм-канале предпринимателя.

"Пока мы терпеливо ждем, пока Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте немного поностальгируем. Вот моя старшая дочь консультирует меня, как запустить Telegram летом 2013 года. Она – настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята", – говорится в публикации.

Программиста задержали во Франции в конце августа. Ему предъявлены обвинения в нескольких преступления, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже Дурова выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Парижская прокуратура подтвердила, что он может изменить условия надзора, например для того, чтобы покидать страну.

В свою очередь, предполагаемая мать троих детей предпринимателя Ирина Болгар считает Telegram совместно нажитым имуществом. По ее словам, она планирует добиться от Дурова финансового обеспечения детей, поскольку на нее не было зарегистрировано никаких значимых семейных активов.

Также Болгар заявляла, что бизнесмен заблокировал карты для расходов детей. Он перестал платить по счетам, куда входят обучение, проездные и медицина, уточнила она.