NYT: представитель Павла Дурова отрицает, что основатель Telegram и Болгар были парой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/missbolgar

Представитель основателя мессенджера Telegram Павла Дурова отрицает, что он и предполагаемая мать троих детей предпринимателя Ирина Болгар были парой, передает газета New York Times.

Также представитель Дурова утверждает, что Болгар тратила деньги, которые программист выделял на содержание детей, на предметы роскоши.

Ранее Болгар указала на то, что Дуров не может встречаться с детьми. Она уточнила, что предприниматель не имеет права на личный контакт с ними из-за наблюдения со стороны судебной полиции.

Основателя Telegram задержали во Франции в конце августа. Он обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже программиста выпустили под залог, однако оставили под судебным контролем. Парижская прокуратура подтвердила, что он может изменить условия надзора, например для того, чтобы покидать страну.