Ирина Болгар начала работу над фильмом и книгой об отношениях с Павлом Дуровым

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/missbolgar

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, работает над документальным фильмом и книгой об отношениях с предпринимателем. Об этом она рассказала в своем посте в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По словам Болгар, книга будет основана на ее дневниках, а фильм – на реальных событиях и личном архиве семейных отношений с Дуровым, а также на фактах участия в делах компании Telegram на протяжении многих лет, так как, по ее мнению, это всегда считалось семейным активом.

Болгар отметила, что книга скоро будет издана. Кроме того, она выразила надежду, что людям понравится фильм, в котором "прекрасная история любви превращается в триллер".

Помимо этого, Болгар уточнила, что Дуров перестал выплачивать деньги на содержание детей более полутора лет назад, а заключить с ним соглашение не удалось.

"Моего дохода хватает лишь на обеспечение нужд детей, но не оплату дорогих частных школ, дополнительных занятий и поездок в отпуск. Мне приходится платить личными средствами, и они ограниченны. К тому же услуги адвокатов стоят недешево. Пока идут суды об алиментах, мне приходится искать дополнительный доход", – пояснила Болгар.

Также одному из комментаторов в соцсети женщина написала, что Дуров якобы называл своих детей собаками. Она исключила вероятность воссоединения семьи и напомнила, что программист оборвал с ней контакты в конце 2022 года.

В другом комментарии Болгар уточнила, что под собаками предприниматель мог иметь в виду только детей, поскольку, с ее слов, в семье нет домашних животных, а Дуров использовал фразу, упомянув домашнее прозвище одного из детей.

Также, подчеркнула она, основатель Telegram не вышел на связь с кураторами, под надзором которых должны были проходить их встречи с детьми, хотя те, считает она, многократно пытались с ним пообщаться "по всем контактам".

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Болгар не может претендовать на какое-либо имущество Дурова, в том числе на мессенджер. Он объяснил, что Telegram разработали Павел и Николай Дуровы в 2013 году. В тот момент, указал он, Павел руководил основанной им соцсетью "ВКонтакте". Таким образом, деньги на создание мессенджера были получены от другого бизнеса, утверждает эксперт.

Самого Дурова задержали в конце августа во Франции. Ему было предъявлено обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.