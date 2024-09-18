Юрист Хаминский: Ирина Болгар не сможет претендовать на половину Telegram

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/missbolgar

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар не может претендовать на какое-либо имущество предпринимателя, в том числе и на мессенджер. Об этом сообщает RT со ссылкой на юриста и руководителя Центра правопорядка в Москве и Подмосковья Александра Хаминского.

Он объяснил, что Telegram был разработан Павлом и Николаем Дуровыми в 2013 году. В тот момент, по его словам, Павел руководил основанной им соцсетью "ВКонтакте". Таким образом, как утверждает эксперт, деньги на создание Telegram были получены от другого бизнеса.

Специалист также напомнил, как после продажи VK, оставшаяся сумма пошла на развитие Telegram. В этот период, как он утверждает, Дуров проживал в России, поэтому к правоотношениям, возникшим в 2013 году, должен применяться закон РФ. Так как, по словам Хаминского, Болгар не состояла официально в браке с Дуровым, то и претендовать на его имущество она не может.

При этом он также считает, что попытка Болгар использовать иностранное право вряд ли закончится успехом.

"Для этого ей придется доказывать, что на момент создания Дуровым Telegram его центр жизненных интересов, основное место работы было именно в той юрисдикции, которая выгодна Болгар. Доказать это по понятным причинам вряд ли получится", – подытожил Хаминский.

Болгар считает, что мессенджер является совместно нажитым с Дуровым имуществом, несмотря на то что она уже больше 10 лет находится в незарегистрированных отношениях с предпринимателем. Женщина указала на то, что с юридической точки зрения в некоторых странах такие отношения признаются как официальные браки в отношении имущественных прав.

Кроме того, по ее словам, в некоторых государствах можно признать брак де-факто официальным, а в других – претендовать на долю совместно приобретенного имущества по гражданскому праву. В связи с этим Болгар заявила, что планирует добиться от основателя Telegram финансового обеспечения для детей.

Ранее она рассказывала, что бизнесмен заблокировал карты для расходов детей. По ее словам, основатель Telegram перестал платить по счетам за детские расходы, куда входят обучение, проездные и медицина.

Самого Дурова задержали в конце августа во Франции. Ему было предъявлено обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

В свою очередь, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд указал на то, что Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств.

