18 сентября, 16:05Технологии
Мать троих детей Дурова Болгар назвала Telegram совместно нажитым имуществом
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/missbolgar
Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар считает мессенджер совместно нажитым имуществом. Об этом она заявила на своей странице в Instagram (владелец-компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Болгар рассказала, что уже больше 10 лет находится в незарегистрированных отношениях с Дуровым, которые с юридической точки зрения в некоторых странах признаются как официальные браки в отношении имущественных прав. Кроме того, Болгар указала и на другие государства, где можно признать брак де-факто официальным.
"В некоторых странах можно претендовать на долю совместно приобретенного имущества по гражданскому праву", – добавила мать троих детей Дурова.
В связи с этим Болгар подчеркнула, что планирует добиться от основателя Telegram финансового обеспечения для детей, так как на нее не было зарегистрировано никаких значимых семейных активов. Доступ к ним у женщины был лишь через доверенности, которые позволяли их использовать, но не защищали ее права, а также могли быть нарушены в любой момент.
Она вспомнила, что на протяжении нескольких лет искала дорогую недвижимость, которая могла бы подходить для детей, но имущество так и не было приобретено.
"Все наши устные и письменные договоренности были нарушены им, его обещания остались невыполненными", – подытожила Болгар.
Ранее Болгар рассказала, что бизнесмен заблокировал карты для расходов детей. По ее словам, основатель Telegram перестал платить по счетам за детские расходы, куда входят обучение, проездные и медицина.
Самого Дурова задержали в конце августа во Франции. Ему было предъявлено обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.
Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.
В свою очередь, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд указал на то, что Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств.
Основателю Telegram запрещено покидать Францию до завершения расследования