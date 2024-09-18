Мать троих детей Дурова Болгар назвала Telegram совместно нажитым имуществом

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/missbolgar

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар считает мессенджер совместно нажитым имуществом. Об этом она заявила на своей странице в Instagram (владелец-компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Болгар рассказала, что уже больше 10 лет находится в незарегистрированных отношениях с Дуровым, которые с юридической точки зрения в некоторых странах признаются как официальные браки в отношении имущественных прав. Кроме того, Болгар указала и на другие государства, где можно признать брак де-факто официальным.

"В некоторых странах можно претендовать на долю совместно приобретенного имущества по гражданскому праву", – добавила мать троих детей Дурова.

В связи с этим Болгар подчеркнула, что планирует добиться от основателя Telegram финансового обеспечения для детей, так как на нее не было зарегистрировано никаких значимых семейных активов. Доступ к ним у женщины был лишь через доверенности, которые позволяли их использовать, но не защищали ее права, а также могли быть нарушены в любой момент.

Она вспомнила, что на протяжении нескольких лет искала дорогую недвижимость, которая могла бы подходить для детей, но имущество так и не было приобретено.

"Все наши устные и письменные договоренности были нарушены им, его обещания остались невыполненными", – подытожила Болгар.

Ранее Болгар рассказала, что бизнесмен заблокировал карты для расходов детей. По ее словам, основатель Telegram перестал платить по счетам за детские расходы, куда входят обучение, проездные и медицина.

Самого Дурова задержали в конце августа во Франции. Ему было предъявлено обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

В свою очередь, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд указал на то, что Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств.

