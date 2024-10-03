Ирина Болгар заявила, что Павлу Дурову не разрешают видеться с детьми

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/missbolgar

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров лишен возможности встречаться с детьми из-за того, что за ним следят правоохранительные органы. Об этом сообщила предполагаемая мать его троих детей Ирина Болгар у себя в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Она пояснила, что Дуров не имеет права на личный контакт с детьми из-за наблюдения судебной полиции.

Ранее Болгар рассказала, что суд в Швейцарии лишил программиста родительских прав. По ее словам, опека много раз пыталась связаться с Дуровым по разным контактам, однако тот не отвечал. Кроме того, Болгар объяснила иск против него тем, что в конце 2022-го он поставил ей ультиматум в связи с переездом в ОАЭ.

Дурова задержали во Франции 24 августа. Его обвинили в нескольких преступлениях, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Позже основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

