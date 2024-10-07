Ирина Болгар заявила, что показала семейное фото с Дуровым из-за лжи про их отношения

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/missbolgar

Ирина Болгар опубликовала архивные фото в ответ на "ложь" про деловые отношения с основателем Telegram Павлом Дуровым, пишет "Газета.ру" со ссылкой на ответ женщины на пост бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина.

"Что касается фото Павла Дурова из нашего семейного архива, то я опубликовала эти фотографии именно в тот день, когда Михаил Равдоникас, его так называемый spokesman, дал комментарии журналистам New York Times, содержащие заведомо ложную информацию", – рассказала Болгар.

Она подчеркнула, что провела с Дуровым 10 лет жизни и что у нее имеются датированные фото за каждый месяц из этих 10 лет.

Болгар уже опровергала слова представителя предпринимателя о том, что они не были парой. В частности, она уточнила, что у нее есть переписка, которая показывает, что Дуров считал отношения с ней семейными.

В беседе с New York Times представитель Дурова также утверждал, что Болгар тратила деньги, которые программист выделял на содержание детей, на предметы роскоши.

Между тем Болгар указывала на то, что Дуров не может встречаться с детьми. Она уточняла, что предприниматель не имеет права на личный контакт с ними из-за наблюдения со стороны судебной полиции.

Основателя Telegram задержали во Франции в конце августа. Он обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже программиста выпустили под залог, однако оставили под судебным контролем. Парижская прокуратура подтвердила, что он может изменить условия надзора.