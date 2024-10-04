Ирина Болгар опровергла слова представителя Павла Дурова, что они не были парой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/missbolgar

Предполагаемая мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар опровергла слова представителя предпринимателя о том, что они не были парой.

"Я уже предоставила журналистам New York Times все доказательства, которые у меня есть, чтобы опровергнуть ложные комментарии представителя Дурова", – написала женщина на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В частности, она уточнила, что у нее есть переписка, которая показывает, что Дуров считал отношения с ней семейными.

Накануне представитель Дурова высказал отрицание этого романа в беседе с газетой New York Times. Более того, он утверждал, что Болгар тратила деньги, которые программист выделял на содержание детей, на предметы роскоши.

Между тем Болгар указывала на то, что Дуров не может встречаться с детьми. Она уточняла, что предприниматель не имеет права на личный контакт с ними из-за наблюдения со стороны судебной полиции.

Основателя Telegram задержали во Франции в конце августа. Он обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже программиста выпустили под залог, однако оставили под судебным контролем. Парижская прокуратура подтвердила, что он может изменить условия надзора, например для того, чтобы покидать страну.