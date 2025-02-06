Wired: дело Дурова не будет передано в суд во Франции в ближайший год

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Дело, которое было возбуждено во Франции против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, не будет передано в суд еще минимум год. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на представителя прокуратуры.

В ведомстве добавили, что говорить о заключении мирового соглашения тоже рано. В свою очередь, журналисты считают, что Дуров таким образом застрял в Париже.

Дурова задержали во Франции в конце августа 2024 года. Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не сможет покидать пределы Франции. После этого Telegram обновил политику, по которой пользователи смогут сообщать модераторам о незаконном контенте в частных группах.

Между тем мессенджер стал отвечать на запросы следователей Франции и предоставлять им информацию, которая способна идентифицировать злоумышленников.

