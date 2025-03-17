Павел Дуров подтвердил возвращение в Дубай

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил в телеграм-канале возвращение в Дубай после нескольких месяцев пребывания во Франции из-за расследования, связанного с деятельностью преступников на платформе.

Ранее СМИ писали, что предприниматель 15 марта покинул Францию после одобрения суда.

"Хочу поблагодарить следственных судей за то, что это стало возможным, а также моих адвокатов и команду за их неустанные усилия в демонстрации того, что в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram на протяжении многих лет не только соответствовал, но и превосходил свои юридические обязательства", – говорится в публикации.

Дуров также поблагодарил людей по всему миру, которые выражали свою поддержку. По его словам, многомиллиардная аудитория может преодолеть любые трудности.

Основателя мессенджера задержали во Франции в августе 2024 года. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже Дурова выпустили под залог, однако оставили под судебным контролем, из-за чего он не мог покидать пределы страны. В прокуратуре Парижа уточняли, что дело предпринимателя не будет передано в суд еще минимум год. При этом говорить о заключении мирового соглашения рано.