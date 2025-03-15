AFP: Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию, где находился под судебным контролем из-за начатого против него расследования, и направился в Дубай. Об этом сообщает агентство AFP.

По данным издания, отъезд Дурова одобрили французские судебные органы.

Основателя Telegram задержали во Франции в конце августа 2024 года. Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее Дурова выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не мог покидать пределы Франции. При этом в прокуратуре Париже рассказали, что дело основателя мессенджера не будет передано в суд еще минимум год. В ведомстве добавили, что говорить о заключении мирового соглашения тоже рано.

После произошедшего Telegram обновил политику, по которой пользователи могут сообщать модераторам о незаконном контенте в частных группах.

