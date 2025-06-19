Павел Дуров проигнорировал сообщение от Эммануэля Макрона

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что проигнорировал сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, которое тот ему написал после скандала с выборами в Румынии. Об этом он сообщил в интервью журналу Le Point.

Дуров поделился, что Макрон долгое время мог отправлять ему сообщения в Telegram на различные темы. Однако последнее сообщение было в день, когда основатель мессенджера раскрыл требования о вмешательстве со стороны Главного управления внешней безопасности Франции на фоне президентских выборов в Румынии.

По словам Дурова, он серьезно разочаровался в политике Макрона, на которого возлагал большие надежды. Основатель Telegram отметил, что под конец своего второго срока президент делает все больше неправильных выборов и Франция становится слабее.

О вмешательстве европейских стран в выборы в Румынии Дуров сообщал в мае. По его словам, правительство одного из западноевропейских государств оказывало давление и требовало блокировать оппозиционные аккаунты накануне голосования.

Дуров не назвал страну, из которой к нему обратились с требованием, однако сопроводил пост эмодзи в виде багета. Дуров уточнил, что он категорически отказался блокировать румынские политические каналы. По его словам, "нельзя бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы".

Дуров также отреагировал на обвинения в его связи с госструктурами тех или иных стран. Он указал, что те, кто подозревает его в зависимости от госструктур, мало знакомы с его биографией, а также с тем, чем он занимался до создания Telegram.