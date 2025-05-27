Павел Дуров ответил на обвинения в зависимости от госструктур

Фото: youtube.com/Oslo Freedom Forum

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на обвинения в его связи с госструктурами тех или иных стран. Он дал комментарий по видеосвязи на форуме в Норвегии, который был посвящен правам человека. Кадры его выступления транслировались в YouTube-канале мероприятия.

"Я русский! И я <...> лучше умру, чем стану чьим-то "активом", – заявил Дуров.

Он также указал, что те, кто подозревает его в зависимости от госструктур, мало знакомы с его биографией, а также с тем, чем он занимался до создания Telegram. Кроме того, Дуров сообщил, что такие люди не знают, какую роль "ВКонтакте" и Telegram сыграли в защите свободы слова на территории Восточной Европы.

При этом основатель Telegram заявил, что не может сказать, какая соцсеть больше потратила усилий и денег на защиту свободы слова. В качестве примера он привел свой отказ в сотрудничестве с французскими правоохранительными органами.

Ранее Дуров заявлял, что правительство одного из западноевропейских государств оказывало на него давление, требуя заблокировать оппозиционные аккаунты перед президентскими выборами в Румынии.

При этом он не озвучил страну, которая обратилась к нему с подобным требованием. Однако основатель Telegram поставил в посте эмодзи в виде багета, многие посчитали это намеком на Францию. Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера.

Дуров подчеркнул, что категорически отказался блокировать румынские политические каналы, так как "нельзя бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что вмешательство Европы в дела других государств не новость. Таких случаев может быть значительно больше, чем известно публике, уточнил он.