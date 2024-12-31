31 декабря 2024, 19:33Технологии
Дуров объяснил блокировку российских телеграм-каналов законами ЕС
Фото: 123RF/diy13
Доступ к некоторым российским СМИ в мессенджере Telegram был ограничен в Европе из-за закона о цифровых услугах и санкций ЕС, заявил основатель приложения Павел Дуров.
При этом все телеграм-каналы западных СМИ остаются в России в свободном доступе, написал предприниматель в своем блоге. В связи с этим Дуров выразил уверенность, что российские пользователи Telegram в 2025 году смогут "пользоваться большей свободой, чем европейские".
"Кто бы мог подумать", – написал он.
Каждый месяц в течение последних нескольких лет Telegram удаляет около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила, заявлял ранее Дуров.
Он отметил, что общественность не была полностью осведомлена о масштабах усилий по модерации в Telegram, и сообщил, что открыл данные о том, какую работу модераторы мессенджера проделали на протяжении многих лет.
До этого мессенджер стал отвечать на запросы следователей Франции и предоставлять им информацию, которая способна идентифицировать злоумышленников. Это произошло после задержания Дурова, которое случилось в конце августа 2024 года.
Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не сможет покидать пределы Франции.
Павлу Дурову запретили покидать Францию до марта 2025 года