Дуров объяснил блокировку российских телеграм-каналов законами ЕС

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Доступ к некоторым российским СМИ в мессенджере Telegram был ограничен в Европе из-за закона о цифровых услугах и санкций ЕС, заявил основатель приложения Павел Дуров.

При этом все телеграм-каналы западных СМИ остаются в России в свободном доступе, написал предприниматель в своем блоге. В связи с этим Дуров выразил уверенность, что российские пользователи Telegram в 2025 году смогут "пользоваться большей свободой, чем европейские".

"Кто бы мог подумать", – написал он.

Каждый месяц в течение последних нескольких лет Telegram удаляет около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила, заявлял ранее Дуров.

Он отметил, что общественность не была полностью осведомлена о масштабах усилий по модерации в Telegram, и сообщил, что открыл данные о том, какую работу модераторы мессенджера проделали на протяжении многих лет.

До этого мессенджер стал отвечать на запросы следователей Франции и предоставлять им информацию, которая способна идентифицировать злоумышленников. Это произошло после задержания Дурова, которое случилось в конце августа 2024 года.

Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не сможет покидать пределы Франции.