Дуров заявил, что Telegram ежемесячно удаляет 10 млн нарушающих правила пользователей

03:01Технологии
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Каждый месяц в течение последних нескольких лет Telegram удаляет около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.
"Эти впечатляющие результаты стали возможными благодаря вашим отчетам, а также нашим автоматизированным системам обнаружения и инструментам на базе искусственного интеллекта", – написал он.
Дуров отметил, что общественность не была полностью осведомлена о масштабах усилий по модерации в Telegram и сообщил, что открыл данные о том, какую работу модераторы мессенджера проделали на протяжении многих лет.
До этого мессенджер стал отвечать на запросы следователей Франции и предоставлять им информацию, которая способна идентифицировать злоумышленников. Это произошло после задержания Дурова, которое случилось в конце августа 2024 года.
Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не сможет покидать пределы Франции.
Павлу Дурову запретили покидать Францию до марта 2025 года