Дуров заявил, что Telegram ежемесячно удаляет 10 млн нарушающих правила пользователей

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Каждый месяц в течение последних нескольких лет Telegram удаляет около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

"Эти впечатляющие результаты стали возможными благодаря вашим отчетам, а также нашим автоматизированным системам обнаружения и инструментам на базе искусственного интеллекта", – написал он.

Дуров отметил, что общественность не была полностью осведомлена о масштабах усилий по модерации в Telegram и сообщил, что открыл данные о том, какую работу модераторы мессенджера проделали на протяжении многих лет.

До этого мессенджер стал отвечать на запросы следователей Франции и предоставлять им информацию, которая способна идентифицировать злоумышленников. Это произошло после задержания Дурова, которое случилось в конце августа 2024 года.

Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не сможет покидать пределы Франции.